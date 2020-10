Boubaker Zakhama : Les cliniques privées sont à la disposition du gouvernement pour soutenir le secteur public

Le président de la chambre syndicale des cliniques privées, Boubaker Zakhama, a affirmé, dans une déclaration accordée ce lundi 19 octobre 2020 aux médias, que le secteur privé s’est toujours dit prêt à soutenir les hôpitaux publics dans la lutte contre le Covid-19.

« Le chef du gouvernement a eu des propos très sensés hier et, bien évidemment, nous sommes à sa disposition car nous servons la patrie et les citoyens. Quand la capacité des hôpitaux aura atteint son maximum, les cliniques seront mobilisées pour accueillir les malades avec les tarifs que fixera le gouvernement et selon les dispositions qui seront mises en place » a expliqué M. Zakhama.

Rappelons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a évoqué lors de son interview d’hier, la possibilité que les patients covid+ qui ne trouvent pas de place dans les hôpitaux publics, soient transférés vers des cliniques privées.

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé depuis le début de la pandémie en février dernier jusqu’à la date du 16 octobre courant à 40.542 cas sur un total de 297.513 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé le 17 octobre 2020. Du 13 au 16 octobre courant, 5.752 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 15.056 tests effectués. 901 cas sont pris en charge dans les hôpitaux dont 158 admis en soins intensifs et 77 personnes sont placées sous respirateur. On recense 626 décès (+114 décès) jusqu’à la date du 16 octobre à 20h, des suites de la pandémie. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

M.B.Z