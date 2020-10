Projet d'amendement de la loi de laudiovisuel : Ennahdha ferait marche arrière

Le proposition de la loi de réforme de l’audiovisuel, proposée par Al Karama et soutenue par Qalb Tounes et Ennahdha, ne devrait pas passer. Suite à la grosse polémique et à la levée de boucliers de toutes les instances dirigeantes du secteur aussi bien nationales (SNJT, Syndicat de l’Information, Haica, FTDJ…) et internationales (FIJ), les dirigeants d’Ennahdha auraient décidé de ne pas voter la proposition, selon une source informée.

Pas question cependant d’humilier publiquement Al Karama en déclarant que la proposition ne passera pas, les dirigeants d’Ennahdha vont jouer la montre et vont prétexter que la priorité actuelle est de faire passer la Loi de finances. Ainsi, on fait cesser la polémique et les déclarations incendiaires à droite et à gauche. Ce n’est cependant pas sûr que Qalb Tounes accepte cette rétractation…

R.B.H