Loi de finances 2021 : la vignette automobile ne peut être payée que si vous êtes en règle fiscalement

Coup dur pour les contrebandiers et les évadés fiscaux, y compris les évadés fiscaux parmi les députés et les pistonnés. Désormais, il ne pourra plus être possible de payer sa vignette automobile si l’on n’est pas en règle fiscalement. La mesure, proposée dans le projet de Loi de finances 2021, va aider à lutter contre l’évasion fiscale.

Passera-t-elle pour autant quand on sait qu’un nombre de députés sont connus dans le monde de la contrebande et que d’autres sont connus pour leur évasion fiscale ?

R.B.H.