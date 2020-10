Le PDL et Kaïs Saïed en tête des intentions de vote selon le sondage Emrhod

Pour les prochaines législatives, le PDL caracole en tête des partis cités par les Tunisiens selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce jeudi 15 octobre 2020.

33% des sondés interrogés sur leur intention de vote ont cité le PDL, 21% Ennahdha et 7% Qalb Tounes qui vient à la troisième place. Notons que tous ces partis ont perdu des points depuis septembre mais sont restés dans le même ordre.

Pour ce qui est de la présidentielle, c'est Kaïs Saïed qui reste en tête des intentions de vote avec 48% des voix contre 15% pour Abir Moussi et 7% pour Safi Saïd. C'est toutefois Kaïs Saïed qui a perdu le plus de points entre septembre et octobre, soit 8% contre 2% de voix perdues pour Abir Moussi et deux points de gagnés pour Safi Saïd.

M.B.Z