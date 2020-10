Nesrine Laâmari intente un recours contre les décisions du bureau de lARP

La députée du bloc de la Réforme nationale, Nesrine Laâmari a intenté un recours contre les décisions du bureau de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) appelant à rectifier le calendrier du Parlement, à travers une correspondance adressée ce mercredi 14 octobre 2020, au président de l’ARP Rached Ghannouchi.

Dans sa correspondance, Nesrine Laâmari a indiqué que la réunion du bureau de l’ARP était illégale puisque l’invitation n’a pas été adressée à tous les membres du bureau. De ce fait, le quorum n’était pas atteint et la réunion n’a enregistré que la présence de six membres.

Elle a contesté le fait d’inclure la proposition de loi concernant l’amendement du décret 116 à l’ordre du jour de la prochaine plénière. Elle a estimé que ceci est en contradiction avec l’engagement du président de Parlement à confier cette proposition de loi à la cellule de crise pour réexamen, outre l’absence du caractère urgent de cette proposition de loi.

« De par ma qualité de membre du bureau et d’assesseur du président chargée de la communication, j’adresse ce recours pour revenir sur ces décisions. J’appelle à une réunion d’urgence des chefs de blocs et du bureau de l’assemblée pour examiner ces dépassements et la manière d’y remédier afin d’éviter des répercussions indésirables », précise la députée.

