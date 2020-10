Hichem Snoussi : Ennahdha, Al Karama et Qalb Tounes ne cessent de se contredire !

Le membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi est intervenu mercredi 14 octobre 2020 sur les ondes de Mosaïque pour revenir sur la correspondance adressée hier par la Haica à la chaîne privée «Hannibal TV » l’appelant à cesser immédiatement de diffuser.

La Haica avait, rappelons-le, décidé le 7 septembre la suspension de la procédure de régularisation de la situation de la chaîne en question. L’instance invoque comme cause de suspension le fait que « la chaîne n’a pas procédé au changement du statut juridique de l’entreprise gérante de la chaîne de ‘société à responsabilité limitée’ à ‘société anonyme’ conformément au cahier des charges ».





Hichem Snoussi a indiqué que la Haica avait appelé la chaîne à régulariser sa situation à maintes reprises mais que celle-ci continue à émettre en violation des dispositions du cahier de charge.

Le directeur de la chaîne privée « Hannibal TV » Zouhair Gambri a, de son coté, appelé l’instance à trouver une solution aux dettes de la chaîne, d’une valeur de 16 millions de dinars, pour qu'il puisse changer le statut de la chaîne. Chose que Hichem Snoussi a qualifié d' "illgale", voire "illogique".

En ce qui concerne la chaîne Nessma, le problème, selon le membre de la Haica, est que le président de Qalb Tounes Nabil Karoui est un actionnaire dans le capital de la chaîne alors que légalement les dirigeants des partis politiques ne sont pas autorisés à posséder des chaînes TV ou de stations de radio.

« On nous a demandé d’omettre d’appliquer la loi aux dépassements commis. Ce qui est dangereux pour le paysage médiatique et politique», a-t-il lancé.

« Ennahdha, Al Karama et Qalb Tounes veulent créer une nouvelle loi pour permettre aux partis de posséder des médias et d’ouvrir la porte devant le financement étranger et la manipulation de l’opinion publique d’une part et d’utiliser les médias pour servir leurs intérêts en préparation aux prochaines élections, d'autre part (…) Ces partis ne cessent de mentir et de se contredire », a-t-il indiqué.

I.M