ARP : démission de Mohamed Mourad Hamzaoui du Bloc national

Le député Mohamed Mourad Hamzaoui a annoncé, ce mercredi 14 octobre 2020, sa démission du Bloc national.

M. Hamzaoui avait rejoint le Bloc national en juin 2020, suite à sa démission de Qalb Tounes et de son bloc parlementaire en mai 2020.

« Je croyais que le parlement était au service du peuple. Aujourd’hui, je suis sûr que le peuple est au service du parlement. Ils me disent que c’est ça la politique en Tunisie et je leur réponds que je n’ai pas besoin d’être meneur de jeu ou un pion ou un chiffre sur un papier. Je décrète une trêve mais je reviendrai avec le meilleur pour la Tunisie. La course se poursuit », a expliqué le député dans un post Facebook, annonçant sa démission.

I.N