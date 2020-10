Hatem Mliki : Notre problème, cest la dictature de la majorité !

Le député Hatem Mliki était l’invité de la Radio nationale mercredi 14 octobre 2020 pour revenir sur sa démission du Bloc national.

Hatem Mliki a annoncé, lundi 12 octobre, sa démission du groupe parlementaire, à la suite de la décision du bureau de l’ARP de déclarer Ridha Charfeddine président du bloc.

Revenant sur la réunion qui s’est déroulée samedi 10 octobre à l’issue de laquelle Ridha Charfeddine aurait été élu président du Bloc national, Hatem Mliki a contesté- à nouveau- la légalité de la tenue de cette réunion en se basant sur les dispositions du règlement intérieur de l’ARP.

Hatem Mliki a également contesté la décision du bureau de l’ARP : « Les blocs d’Ennahdha, d’Al karama et de Qalb tounes ont ajouté un nouveau point à l’ordre du jour alors que la réunion de la cellule de crise avait décidé d’examiner les décisions urgentes (en relation avec le Covid-19). Il s’agit de "qui préside le Bloc national ?" Et ils ont ainsi décidé de déclarer Ridha Charfeddine président du bloc ».

Il a dans ce sens dénoncé l’ingérence du Bloc Ennahdha dans les affaires des autres groupes parlementaires, soulignant que des élus nahdhaouis, notamment Said Ferjani et Noureddine Bhiri, avaient contacté certains députés du Bloc national pour les inciter à assister à la réunion du Samedi.

« J’ai démissionné de Qalb Tounes, alors que j’étais président du Bloc, à cause, notamment, de sa relation suspecte avec Ennahdha », a-t-il rappelé.

Le député a, par ailleurs, estimé que la décision du bureau de l’ARP était étroitement liée à son refus catégorique de l’examen de la loi de la protection des sécuritaires et de l’amendement de l’article 116 lors des réunions exceptionnelles qui devraient être consacrées, à son sens, au débat d’urgence. Il a même qualifié l’amendement de l’article 116 d’ « arnaque » car le gouvernement avait déjà préparé le texte du règlement du secteur médiatique mais l’initiative parlementaire avait pour but de supprimer les licences pour la création des chaînes TV et radios.

« Notre problème, c’est la dictature de la majorité. Cette majorité a été détournée de ses objectifs en omettant le règlement intérieur », a-t-il conclu.





I.M