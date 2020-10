Entretien téléphonique entre Hichem Mechichi et Giuseppe Conte

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu une communication téléphonique, ce lundi 12 octobre 2020, de la part du président du conseil italien des ministres Giuseppe Conte.

Dans un premier temps, le président du conseil italien a félicité Hichem Mechichi pour sa désignation à la tête du gouvernement, tout en lui exprimant sa satisfaction quant au niveau de coopération avec la Tunisie dans les différents domaines, d’autant plus que l’Italie est le premier investisseur en Tunisie dans le secteur énergétique et qu’il existe plus de 800 sociétés italiennes implantées en Tunisie.

A cette occasion, le président du conseil italien des ministres a réitéré le soutien de l’Italie à la Tunisie dans les différents domaines, surtout, dans ses relations avec l’Union européenne et ses partenaires européens. Il a, également, insisté sur la nécessité d’une action commune et une coordination bilatérale dans le domaine de l’économie, l’investissement, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine dans la région méditerranéenne.

Plusieurs autres questions régionales et internationales ont été abordées lors de cette conversation, notamment, la situation en Libye.

Au final, le président du conseil italien a adressé une invitation à Hichem Mechichi pour visiter l’Italie, afin de discuter davantage des perspectives de coopération entre les deux pays.

S.H