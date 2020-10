Après Hatem Mliki, Souhir Askri présente sa démission du Bloc national

La députée du Bloc national, Souhir Askri, a annoncé, ce soir du lundi 12 octobre 2020, sa démission du Bloc accusant Ridha Charfeddine d’avoir opéré un renversement appuyé par des « lobbies de corrompus ».

Le Bureau de l’ARP, réuni aujourd’hui, a déclaré Ridha Charfeddine président du Bloc national alors que le député du bloc Hatem Mliki persistait à clamer qu’il avait été lui-même élu au poste. Jusqu’à cet après-midi, Hatem Mliki, ancien Qalb Tounes et actuel député du Bloc national, formé par ses soins, avait réitéré qu’il était toujours président dudit bloc. Il a précisé qu’il avait prévu une réunion lundi afin de réaffecter les responsabilités entre les députés membres, sauf que Ridha Charfeddine en a voulu autrement et a organisé une réunion samedi en dépit de l’absence de certains députés et de l'avertissement qui lui avait été adressé.

Hatem Mliki a aussi présenté sa démission ce soir suite à la décision du Bureau de l’ARP.

M.B.Z