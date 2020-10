Hatem Mliki démissionne du Bloc national

Hatem Mliki a annoncé, ce lundi 12 octobre 2020, sa démission du Bloc national au Parlement, à la suite de la décision du bureau de l’ARP de reconnaitre Ridha Charfeddine en tant que président dudit bloc.

Jusqu’à cet après-midi, Hatem Mliki, ancien Qalb Tounes et actuel député du Bloc national, formé par ses soins, avait réitéré qu’il était toujours président dudit bloc. Il a précisé qu’il avait prévu une réunion lundi afin de réaffecter les responsabilités entre les députés membres, sauf que Ridha Charfeddine en a voulu autrement et a organisé une réunion samedi en dépit de l’absence de certains députés et de l'avertissement qui lui avait été adressé.

Samedi dernier, plusieurs sources concordantes ont annoncé que Ridha Charfeddine avait été élu à la tête de ce bloc lors d’une réunion tenue le jour même. Dans la soirée, un communiqué signé par Hatem Mliki lui-même a été publié réfutant l’annonce et laissant, ainsi, entrevoir une lueur de dissidence dans ce groupe.

S.H