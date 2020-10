Radhia Nasraoui honorée par lOrganisation internationale du volontariat

L’Organisation internationale du volontariat (IOV) a rendu hommage, ce lundi 12 octobre 2020, à plusieurs dirigeants volontaires dont la militante tunisienne et avocate Radhia Nasraoui.

Activiste des droits de l’homme et militante dans le domaine de la lutte contre la torture, Radhia Nasraoui a été honorée à la suite de sa longue carrière dans la défense des droits de l’homme et des victimes de la torture et de la maltraitance dans les prisons et les centres de détention.

S.H