Sfax et Nabeul : Dix délégations classées zones à haut risque Covid-19

Le ministère de la Santé a publié, ce lundi 12 octobre 2020, une liste de dix délégations classées zones à fort risque de propagation du Covid-19.

Ces délégations sont les suivantes :

Sfax : Sfax ville – Sfax Ouest – Sfax Sud – Sakyet Ezzit – Sakyet Eddayer – Kerkennah

Nabeul : Dar Chaâbane – Korba – Beni Khalled – Hammamet

Cette liste, précise le ministère, a été transmise aux autorités régionales concernées pour qu’elles mettent en place les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires. Il s’agit notamment du confinement régional, de l’interdiction de quitter la région, de la suspension de la prière du vendredi et de l’interdiction de s’attabler dans les cafés et restaurants.

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, que la Tunisie a enregistré en 24h, 1297 nouveaux cas sur les 4237 tests réalisés (30,6%) et 22 décès. Le nombre de décès s’élève à 478 depuis le début de la pandémie, alors que le nombre de cas testés positifs grimpe à 32.556. Selon le bilan du ministère, les patients actuellement pris en charge dans les hôpitaux sont au nombre de 704, dont 138 admis en réanimation et 65 sous assistance respiratoire. Par ailleurs, le 10 octobre, 70 personnes ont été prises en charge dans les structures médicales, 6 admises en réanimation et 2 placées sous assistance respiratoire.

