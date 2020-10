Ajmi Lourimi : Mohamed Abbou est un danger pour la démocratie et lEtat !

Le député et membre du bureau exécutif d'Ennahdha, Ajmi Lourimi, a fustigé l’ancien ministre Mohamed Abbou pour les propos qu’il a tenu lors de son passage dans l'émission "Wahch Echecha" de Samir El Wafi dimanche 11 octobre 2020 et répondu point par point à l’ensemble des accusations proférées à l’encontre de son mouvement.

« Les propos tenus la veille par Mohamed Abbou prouvent qu’il est un danger pour la démocratie et l’Etat. S’il avait le pouvoir de décision, il aurait ouvert les prisons pour les remplir, en se référant à ce qu’il a dit hier », a affirmé ce lundi 12 octobre 2020 M. Lourimi, au micro de Boubaker Ben Akecha dans l'émission Midi Show sur Mosaïque Fm.

Et de rappeler que M. Abbou est resté au sein du gouvernement Fakhfakh alors que les membres d'Ennahdha ont quitté, ce qui démontre que le mouvement n’avait pas d’intérêt comme a avancé l’ancien ministre.

En ce qui concerne les affaires de corruptions évoquées, le député nahdahoui a souligné que seule la justice est habilitée à juger la véracité des accusations proférées.

S’agissant des quatre chaines qui ont fait allégeance à Ennahdha, Ajmi Lourimi a indiqué que Mohamed Abbou devait d’abord commencer par enquêter sur la chaine où il a été invité. Et de marteler que la loi est au-dessus de tous, qu'il y a des instances de régulation et qu’il suffit d’appliquer la loi.

Il a profité de son passage chez Boubaker Ben Akecha pour rappeler la hâte du ministre à régler des comptes avec le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib.

« La loi doit suivre son cours. A Ennahdha, on ne justifie pas la corruption et on ne défend pas les corrompus. La loi est au-dessus de tout le monde. Ceux qui ont quelque chose à nous reprocher, devrons recourir à la justice et c’est la loi qui décidera ! », a martelé l’élu.

Lors de son passage chez Samir El Wafi, Mohamed Abbou avait affirmé : « Si on était dans un pays qui se respecte, des centaines de nahdhaouis auraient été arrêtés à la suite des plaintes que j’ai déposées. Plusieurs militants d’Ennahdha se sont transformés en délinquants ».

Il a, en outre, assuré que le mouvement Ennahdha possède un contrôle sur quatre chaînes de télévision, entre autre, les chaînes Zitouna et Hannibal Tv, soulignant qu’il détient les preuves étayant ses propos.

I.N