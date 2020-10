Arrestation dun takfiriste condamné à six ans de prison à Mnihla

Un takfiriste recherché par le Tribunal de première instance pour des soupçons sur son appartenance à une organisation terroriste et condamné à six ans de prison, a été arrêté par l’unité d’enquête et de recherche de la Garde nationale de la zone 2 Mars à Mnihla (gouvernorat de l’Ariana). C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Intérieur ce lundi 12 octobre 2020.

Un guet-apens a été organisé par les agents et a permis l’arrestation de l’individu. Le ministère public a ordonné, suite à sa consultation, la prise de mesures judiciaires adéquates à son égard.

I.N