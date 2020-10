El Kamour : Les négociations portent sur 1500 emplois permanents dans les sociétés pétrolières

Les membres de la coordination El Kamour ont annoncé, ce dimanche 11 octobre 2020, la poursuite des négociations avec le gouvernement, soulignant que les pourparlers portent actuellement sur les 1500 postes d’emplois permanents dans les sociétés pétrolières promis par l’ancien gouvernement.

Avec beaucoup d’orgueil et de vanité, les membres de la coordination ont indiqué qu’ils s’habilleront à leur guise et se comporteront comme bon leur semble, indépendamment, des critiques et des accusations. Ils assurent qu’ils respectent la loi et l’Etat. « C’est une nouvelle génération et une nouvelle mentalité… Le sit-in d’El Kamour est une autre histoire » !

Rappelons que les sit-inneurs d’El Kamour ont entamé depuis le début de cette semaine les négociations avec le gouvernement Mechichi, en vue de mettre en mettre en application les termes de l’accord conclu en 2017.

Au départ, les négociations sont allées bon train avec des prémices de déblocage de la situation. Toutefois, un blocage des négociations a été enregistré, hier, au sujet de la gestion du budget de 80 millions de dinars qui devrait être alloué chaque année au fonds de développement de la région.

Notons également, que l’accord du 16 juin 2017 dispose le recrutement d’un membre de la famille d’Anouar Sakrafi et d'une autre personne relevant de la famille du blessé Abdallah Aouar, ainsi que le recrutement de 1500 personnes au sein des sociétés pétrolières. Il prévoit, aussi, l’octroi d’une prime de recherche d’emploi de 500 dinars, versée aux personnes recrutées dans les sociétés pétrolières à partir de septembre, en attendant leur adhésion, ainsi qu’un budget de 80 millions de dinars alloué au fonds de développement. Outre l’intégration de 370 agents dans les sociétés pétrolières et de l’environnement à la fin de leur contrat CDD, le recrutement de 1500 agents dans la société de l’environnement en juin 2017, le recrutement de 1000 autres en janvier 2018, puis le recrutement de 500 personnes en 2019. Cerise sur le gâteau, le gouvernement s’engage à ne pas intenter de procès contre les sit-inneurs.





S.H