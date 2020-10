La Tunisie accueille le dialogue inter-libyen au début du mois de novembre

L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye Stephanie Williams a annoncé "la reprise des pourparlers inter-libyens inclusifs avec une réunion début novembre en Tunisie", selon un communiqué de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul).

Cette réunion en "face à face" en Tunisie, sera tenue à la suite de plusieurs "consultations virtuelles". La Libye est actuellement déchirée entre deux autorités : le Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est.

Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skhirat (Maroc) en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Haftar lancée contre Tripoli en avril 2019. Mais après la défaite des pro-Haftar en juin 2020, les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques: institutionnelle au Maroc, militaire en Egypte et politique en Suisse.

En outre, la Manul a "exigé que les participants au Forum du dialogue politique libyen se récusent de toute fonction politique" dès la formation d'un nouvel exécutif, les appelant à se réunir de "bonne foi" et de "s'abstenir de tout discours de haine et d'incitation à la violence".

S.H