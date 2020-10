Covid-19 - Souheil Alouini : Cela ressemble à de la médecine de guerre !

L'ancien député et médecin, Souheil Alouini a publié un statut, ce dimanche 11 octobre 2020, pour rendre hommage aux cadres médicaux et paramédicaux à l’hôpital de La Rabta, à la suite de la publication de photos montrant l’état délabré du service des urgences de l’hôpital.

« En réalité, c’est l’image de l’accueil des patients dans les urgences et là où sont entreprosées les bouteilles d’oxygène. Certes, il n’y a pas de lits, et pourtant ils ont admis les malades et leur ont fournis l’oxygène. C’est ce qu’il faut pour leur situation. Par ailleurs, ceci témoigne de l’encombrement de l’hôpital et du nombre élevé des contaminations. C’est un signal d’alarme. Nous sommes dans une situation qui ressemble à la médecine de guerre et la question ne peut être un sujet de condamnation. Mettez vos masques s’il vous plait ! », indique-il en substance.

Ce matin, le professeur au service des maladies infectieuses de l’hôpital La Rabta, Rim Abdelmalek est revenue sur les photos ayant circulé sur les réseaux sociaux à propos de l’état délabré du service Covid à l’hôpital La Rabta. Dans ce contexte, elle a tenu à expliquer dans un premier temps qu’il ne s’agit pas du service Covid mais de l’accueil du service des urgences provisoires. "C’est le service des urgences provisoire. Dans ces salles, on accueille les patients pour les affecter par la suite aux services appropriés. Aujourd’hui, 90% des patients qu’on voit sur les photos sont des patients Covid. On ne cache rien c’est la réalité, ce sont les moyens dont nous disposons et nous devons faire avec".

