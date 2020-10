Des pluies abondantes prévues à Kairouan, Monastir, Sousse et Nabeul

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin spécial, publié ce dimanche 11 octobre 2020, que des pluies abondantes sont attendues ce soir, sur les gouvernorats de Kairouan, Monastir, Sousse et le sud du gouvernorat de Nabeul.

Des pluies temporairement orageuses sont prévues sur le nord et le centre et localement le sud-est, à partir de dimanche après-midi et au courant de la journée du lundi. Les quantités vont varier entre 40 et 60 mm et pourront atteindre 80 mm avec des chutes de grêle. L’INM précise que la vitesse des vents se renforcera lors de l'apparition des nuages orageux.

L’institut ajoute que les températures seront en baisse demain lundi, avec des maximales allant de 14 à 19 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 19 et 23 degrés, dans le reste des régions, atteignant 28 degrés à l'extrême sud.

S.H