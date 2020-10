Détail des secteurs exemptés du respect du couvre-feu

Le ministère de l’Intérieur a publié ce jeudi 8 octobre 2020 un communiqué qui détaille les secteurs exemptés du respect du couvre-feu. Pour ces secteurs, les déplacements pendant le couvre-feu sont conditionnés par des autorisations délivrées par les entreprises à leurs employés.

Sont ainsi exemptés : les agents de la santé, les travailleurs de nuit, les services d’approvisionnement, les marchés de gros, les agriculteurs et les travailleurs agricoles, les employés des entreprises et institutions publiques et privées des secteurs vitaux, les employés des médias et les journalistes et le secteur du transport.

Le ministère a souligné qu’il veillera à l’application ferme du couvre-feu, des mesures de prévention et du protocole sanitaire, mettant en garde les contrevenants.

Il a en outre précisé que des numéros d’urgence sont mis en place au besoin :

197 pour les unités de sureté nationale198

193 pour les unités de la Garde nationale

198 pour les unités de la protection civile

194 pour les unités de la Garde maritime

En cas d’extrême urgence la salle des opérations centrale 71.335.000

Et le numéro vert 80.101.111

La situation sanitaire est de plus en plus préoccupante en Tunisie. Ce jeudi, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 2.357 nouveaux cas positifs et 45 décès en 48h (les 6 et 7 octobre 2020, ndlr). En outre, un couvre-feu a été décrété au Grand Tunis pour quinze jours à partir de ce jeudi. Tous nos articles sur le Coronavirus

I.N