Retrait des chaises et des tables : les propriétaires des cafés en colère !

Les propriétaires des cafés sont en colère suite à la décision retirer les chaises et les tables et servir uniquement des produits à emporter, surtout que cette décision ne s’applique pas aux restaurants touristiques selon le gouverneur de Tunis. C’est ce qu’a expliqué, ce jeudi 8 octobre 2020, le président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés, Faouzi Hanafi.

M. Hanafi a considéré, au micro de Wissal Kasraoui dans une déclaration à Houna Shems sur les ondes de Shems FM, que cette décision n’est pas équitable alors que les propriétaires de cafés se sont conformés au protocole sanitaire imposé en fournissant le gel, en opérant une distanciation physique, en retirant la chicha, en servant dans des récipients à usage unique, etc.

Et de soutenir qu’un bon nombre de cafés situés dans les délégations du Grand Tunis ont fermé.

« Notre plus grand problème est la main d’œuvre. Si on s’est sacrifié et donné de l’argent de notre poche la dernière fois (évoquant le confinement sanitaire général opéré en mars et avril 2020), maintenant on ne peut plus se permettre d’avancer les salaires de nos employés, car aucune aide ne nous est parvenue, ni à nous, ni à eux », a indiqué le président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés.

Et de souligner : « Nous accomplissons nos devoirs, nous payons nos impôts, nous appliquons le protocole sanitaire. Quel est notre péché si vous n’avez pas la capacité pour faire les contrôles nécessaires ? Rien ! Vous (les autorités de tutelles, ndlr) qui avez accès à des salaires complets, nos employés vont se retrouver sans rien et les commerces vont être fermés. Pourquoi choisir qui travaille ou pas ? Nous avons le droit de travailler ! Où sont les mesures d’accompagnements ? ».

Faouzi Hanafi a appelé les autorités compétentes à fermer les commerces qui ne respectent pas les règles sanitaires et d’estimer que retirer les tables et les chaises outre le retrait de la chicha équivaut à la fermeture indirecte de leurs établissements.

« Compensez nos pertes sinon comment voulez-vous que nous payons la CNSS ou que nous payons les salaires des employés alors qu’on a déjà épuisé leurs congés de 2020 et 2021 ! », a-t-il martelé, en rappelant que 100.000 familles dépendent de la survie du secteur.

la situation sanitaire est de plus en plus préoccupante en Tunisie. Mercredi, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 2.312 nouveaux cas positifs et 43 décès en 48h (les 4 et 5 octobre 2020, ndlr). En outre, un couvre-feu a été décrété au Grand Tunis pour quinze jours à partir de ce jeudi.

I.N