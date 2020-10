LInlucc suspend la diffusion de sa radio et des activités de son service communication

Le nouveau président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Imed Boukhris a décidé de suspendre la transmission de Radio Nazaha. Lancée en 2019 par le précédent président de l’Inlucc, Chawki Tabib, dont il était le directeur, cette Web-radio avait pour objectif de contribuer à la sensibilisation aux principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

La raison de cette suspension, provisoire, selon le document dont Business News a reçu une copie, est une opération de restructuration du service média et communication, « afin de rationnaliser les dépenses et de les consacrer aux besoins réels de l’instance en conformité avec les attentes du gouvernement ». Dans ce sens, c’est toute l’activité du service de communication de l’instance qui sera suspendu (une trentaine de personnes y opèrent). Les réseaux sociaux de la radio seront mis en veilleuse et le rapport hebdomadaire de l’Inlucc ne paraitra plus aussi.

Seuls rescapés de cette opération, le site officiel de l’instance et ses comptes officiels sur les réseaux.

Démis de ses fonctions fin août, Chawki Tabib avait été accusé par l’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh de violations. Son limogeage survient à peine quelques semaines après la révélation de l’affaire de conflit d’intérêts visant Fakhfakh.

I.L.