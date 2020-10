Nouveaux horaires : La Poste tunisienne, lélectron libre ?

Malgré la proposition des gouverneurs pour l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin, la présidence du gouvernement a opté pour un couvre-feu de 21h à 5h du matin. L’objectif étant que l’activité économique se poursuive le plus normalement possible et que la grande majorité des Tunisois puissent rentrer chez eux normalement.

Mais l’excès de zèle de certains est remarquable ! C’est le cas de la Poste tunisienne, dont les horaires sont déjà assez problématiques en séance normale, avec la majorité des bureaux qui ferment à l’heure du déjeuner, des files d’attentes interminables, etc.

Ainsi et bien que la présidence du gouvernement et le ministère de la Fonction publique n’aient pas annoncé de révision des horaires administratifs qui viennent à peine d’être mis en place avec une alternance d’équipes, les dirigeants de la poste ont décidé, pour ce jeudi 8 octobre 2020 début de l’entrée en vigueur du couvre-feu, de faire cavalier seul et d’instaurer une séance unique qui commence à 8h20 et finit vers 14h50 du lundi à vendredi et de 8h30 à 14h30 samedi et ceci pour les bureaux de postes A2, B1 et B2, qui représentent une grande partie du réseau.

Malgré une situation épidémiologique compliquée, la présidence du gouvernement a opté pour un couvre-feu et non pas un confinement justement pour ne pas entraver l’activité économique, chose qu’apparemment certaines administrations n'ont pas pris en compte.

I.N