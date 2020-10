Grand Tunis - Horaires du couvre-feu

Le gouverneur de l'Ariana, Samir Abdeljaoued, a annoncé, dans une déclaration accordée ce mercredi 7 octobre 2020, à Shems FM, que la proposition d'un couvre-feu a été approuvée et qu'il débutera demain jeudi et se prolongera jusqu’au 23 octobre.

Le couvre-feu sera de vigueur de 21h à 5h du matin du lundi au vendredi et de 19h à 5h du matin le weekend. Seront exemptés tous ceux qui travaillent de nuit outre les secteurs vitaux de réapprovisionnement, agriculture, boulangeries, etc. Les exemptés auront des autorisations de la part de leurs responsables.

L'obligation du port du masque, même dans les espaces ouverts, a également été décidée et le gouvernorat recommande aux citoyens de limiter leurs déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la région du Grand Tunis. Le gouverneur a également souligné que les cafés et les restaurants devront retirer les chaises et les tables et servir uniquement des produits à emporter dans des récipients à usage unique. La prière du vendredi est suspendue ainsi que les marchés hebdomadaires.

Le ministère de la Santé a annoncé, ce matin, 2312 nouveaux cas Covid-19 sur 6188 tests réalisés les 4 et 5 octobre. Le nombre de cas testés positifs au Coronavirus depuis le début de la pandémie en février grimpe ainsi à 24 542. Avec 43 décès enregistrés le 4 et 5 octobre, le nombre de décès monte, lui, à 364. Selon le bilan du ministère, les patients actuellement pris en charge dans les hôpitaux sont au nombre de 452, dont 124 admis en réanimation et 54 sous assistance respiratoire.

Tous nos articles sur le Coronavirus

M.B.Z