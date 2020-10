Mehdi Ben Gharbia : Je ne connais pas Rahma et je porterai plainte !

Le député Tahya Tounes, Mehdi Ben Gharbia a réagi, ce mercredi 7 octobre 2020, aux publications de Sahbi Amri, affirmant qu’il en a ras le bol des calomnies et assurant qu’il va le poursuivre en justice.

L’ancien chroniqueur au journal Al Massa avait publié sur les réseaux une version rocambolesque dans laquelle il indique que le député serait derrière l’assassinat de la jeune fille Rahma, suite à une relation sexuelle qu'il entretenait avec la défunte et que cette dernière menaçait de révéler au grand public.

Mehdi Ben Gharbia a repartagé les propos et les accusations de Sahbi Amri assurant qu’il va porter plainte et le poursuivre en justice. Le député a estimé qu’il est inadmissible d’instrumentaliser la peine et le chagrin des gens, et que ce genre d’histoire nuit beaucoup à la défunte et à sa famille. « Je ne connais pas Rahma et je ne l’ai jamais vue, mais ses collègues savent très bien qu’elle ne mérite pas ce qui se passe. Personnellement, j’ai choisi d'entrer en politique depuis l’âge de 15 ans. Ma famille a encaissé les diffamations et les dénigrements. J’ai déjà porté plainte pour d’autres affaires. Les procédures sont longues et j’ai obtenu gain de cause, mais personne n’en parle. Cette fois-ci, je vais porter plainte et j’appelle le ministère public à réagir dans l’immédiat pour mettre fin à ces allégations ».





De son côté, Sahbi Amri avait indiqué sur sa page personnelle que « la jeune fille décédée travaillait dans l’une des entreprises appartenant au député. Elle était victime de harcèlement et elle entretenait une relation avec Mehdi Ben Gharbia. Ce dernier a décidé de se débarrasser d’elle lorsque la victime avait voulu tout révéler. Il a offert le téléphone de la victime à un homme souffrant de troubles mentaux pour lui faire porter le chapeau, le tout avec la complicité de l’amie de Rahma ».

S.H