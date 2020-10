Ces Tunisiennes qui sillustrent dans le développement du rugby féminin en Afrique

La Tunisienne, Maha Zaoui a été nommée responsable du rugby féminin au sein de l’organisation Rugby Afrique. Une autre compatriote s’illustre dans son domaine de compétence. Son poste, nouvellement créé, servira de base stratégique pour stimuler activement le développement du rugby en Afrique.

Maha Zaoui est membre du conseil d’administration de la fédération tunisienne de rugby depuis 2005. Elle y était d’ailleurs en charge du développement du rugby féminin. Enseignante universitaire en management du sport, elle avait reçu une bourse de leadership pour le rugby féminin par World Rugby en 2018.

Par ailleurs, Rugby Afrique lance une campagne continentale #TryAndStopUs pour donner un nouvel élan au rugby féminin en Afrique. La campagne sur les réseaux sociaux met en scène 12 femmes et jeunes filles aux qualités « inarrêtables » et se déroulera sur une période de trois mois pour mettre en valeur la diversité du continent. Les ambassadrices sont originaires d’Afrique du Sud, du Botswana, de Côte d’Ivoire, d’Égypte, du Ghana, du Kenya, de Madagascar, de Namibie, d’Ouganda, du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe. Elles sont toutes des pionnières à leur manière. La Tunisienne, Wejdane Limame est commissaire à la citation et fait partie de cette équipe des « Unstoppables ».

