Moodys confirme la notation B2 de la Tunisie, mais change les perspectives en négatives

L’agence de notation Moody's a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 7 octobre 2020, la modification des perspectives de la Tunisie en négatives et ce, tout en confirmant la notation d’émetteur B2.

Idem l’agence de notation a confirmé la notation B2 de la Banque centrale de Tunisie mais change les perspectives en négatives. Et de rappeler que la BCT est légalement responsable des paiements sur toutes les créances du gouvernement.

Moody's a indiqué, dans ce cadre : « Ceci conclut la revue de déclassement initiée le 17 avril 2020 ».

« La confirmation de la notation B2 reflète la résilience au niveau des réserves de change observée depuis l’ouverture de la revue, ce qui constitue un filet de sécurité pour les engagements extérieurs arrivant à échéance au cours de l'année prochaine », a expliqué l’agence de rating dans sa note.

Et d’estimer que « la mise en place d’un nouveau gouvernement de technocrates en septembre dernier, soutient l’évaluation de Moody’s selon laquelle les institutions et la gouvernance tunisiennes contribueront à la continuité des politiques, ce qui se traduira probablement, par la mise en œuvre de réformes fiscales et économiques à moyen terme, dans le cadre d’un nouveau programme du FMI ».

« Les perspectives négatives reflétaient les défis économiques, financiers, sociaux et politiques auxquels le gouvernement est confronté, dans la mise en œuvre de l’assainissement fiscal et des réformes structurelles nécessaires pour obtenir un soutien officiel et maintenir des options de financement fiables, vu que les risques de refinancement prévalent avant les prochaines échéances des euro-obligations », a soutenu Moody's.

I.N