Les autorités régionales du Grand Tunis étudient linstauration dun couvre-feu

Les autorités régionales du Grand-Tunis sont en train d’étudier l’option d’instauration d’un couvre-feu. Le ministère de la Santé leur a fait parvenir ses recommandations et une réunion quadripartite, réunissant les quatre commissions de lutte contre les catastrophes, sera organisée pour étudier ces recommandations et prendre une décision pour le Grand-Tunis. Des décisions rapides seront prises à ce sujet.

Autre fait important, la porte-parole du ministère de la Santé Nissaf Ben Alaya a souligné que le virus était en train de se propager rapidement à travers le pays. Certes, il y a une amélioration dans l’application des mesures mises en place, mais en deçà de ce qui est nécessaire pour casser la courbe de propagation, d’où l’intensification des contrôles.

La conférence a été une occasion pour expliquer plusieurs faits en ce qui concerne la contagion et la reprise du travail. Ainsi, le directeur de l'Institut Pasteur Hechmi Louzir a affirmé que les études avaient montré que si le test PCR s'avère positif, sans symptômes apparents au bout de dix jours, la personne est considérée comme guérie et peut regagner son lieu de travail. Les personnes ayant des symptômes sont considérées comme étant guéries si elles restent trois jours sans manifestation des symptômes, en particulier la fièvre, sans prise de médicaments.

On notera que désormais, les médecins donneront des attestations de guérison et des PCR négatifs ne seront plus exigés.

Le directeur général de la Santé Fayçal Ben Salah a, pour sa part, indiqué que 50 hôpitaux seront préparés pour la prise en charge de patients Covid+.

A cet effet, la capacité sera augmentée : les lits de réanimation passeront de 95 lits actuellement à 200 lits fin octobre. Idem pour les lits à oxygène qui passeront de 440 à 1.400 lits munis d’oxygène fin octobre.

En outre, le ministère est en train de coordonner avec le secteur privé pour être prêt à affronter la pandémie covid-19.

Hechmi Louzir a indiqué que les tests PCR seront effectués sur les personnes ayant développé des symptômes ainsi que pour leurs proches directs. En plus du PCR, le ministère de la Santé aura recours aux tests rapides qui détectent l’antigène. Ils permettent d’avoir une idée sur la contamination, notamment dans les hotspot. Ces tests rapides seront utilisés dans les hôpitaux, notamment les urgences pour détecter les malades Covid-19, et également pour le corps médical.

Les représentants du ministère ont tenu à préciser que les enfants ne représentent pas une menace globalement, qu'ils sont des porteurs sains et rares sont ceux qui ont contaminé des adultes.

I.N