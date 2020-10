Arrestation de deux takfiristes planifiant des attaques terroristes

Deux takfiristes, appartenant à l’organisation terroriste Etat islamique (Daech), planifiant des attaques terroristes ont été arrêtés à Jendouba et à Kébili, a annoncé le 6 octobre 2020 le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L’un d’eux n’était pas connu par les services de renseignement.

Les deux présumés terroristes ont été déférés devant le pôle judicaire de lutte contre le terrorisme. Deux mandats de dépôt ont été émis à leur encontre par le juge chargé de l’affaire.

En ce qui concerne les détails de l’affaire. Le document précise que les services de l’Unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes organisés, touchant l’intégrité du territoire national, en coordination avec les directions centrales de lutte contre le terrorisme et de renseignement général au sein de la Direction générale des services spécialisés de la sûreté nationale ont organisé, avec l’accord du ministère public relevant du pôle judicaire de lutte contre le terrorisme, une opération préventive qualitative et de suivi sur le terrain, basée sur des renseignements techniques précis qui ont permis de découvrir ces deux individus et de les arrêter en un temps record.

I.N