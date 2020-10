La sortie insolente du ministre de la Culture de refuser la décision annoncée par Hichem Mechichi, ce lundi 5 octobre, n’a pas étonné tout le monde. Pas le monde culturel en tout cas.

Le fait de manifester publiquement (sur Alarabya, une chaîne étrangère de surcroît) sa désapprobation des décisions de la présidence du gouvernement relatives au Covid, laisse entendre qu’il joue cavalier seul, rassuré en cela par le soutien du président de la République.

La vérité est ailleurs et Walid Zidi prépare son départ. C’est ce qu’a assuré à Business News plus d’un acteur du secteur culturel et c’est Walid Zidi en personne qui le leur assuré en disant : « je n’en ai pas pour longtemps dans ce poste, je vais partir ».

Maintenant reste à savoir s’il va partir tout seul comme un grand ou s’il cherche à être limogé par le chef du gouvernement afin de paraître comme victime et, donc, comme héros.

R.B.H