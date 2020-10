Walid Zidi rejette la décision de suspendre les spectacles !

Le ministre de la Culture, Walid Zidi, a affirmé, ce lundi 5 octobre 2020, dans une vidéo relayée par Alarabya, qu’il n’appliquera pas les décisions annoncées samedi par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, en lien avec la lutte contre la propagation du Covid-19 et notamment la suspension des spectacles.

« Qui a dit que nous allons suspendre les représentations ?... Le ministère de la Culture a-t-il publié un communiqué dans ce sens, pour l’amour de Dieu ?... Quand Walid Dhahbi m’a contacté ce matin pour me demander pourquoi notre ministère n’avait pas réagi aux décisions annoncées je lui ai dit que non, nous n’allons pas réagir avant de nous réunir avec la commission de la santé et d’écouter les intervenants du secteur… Mais nous n’allons pas fermer les espaces, je n’ai rien signé dans ce sens et je ne le ferai pas » a déclaré le ministre, ajoutant que son ministère n’est pas le ministère des communiqués du gouvernement.

Hichem Mechichi avait annoncé samedi dernier une batterie de mesures visant à limiter la propagation du Covid-19, suite à l’enregistrement d’un nombre record de cas de contaminations et de décès dans le pays. Le chef du gouvernement avait notamment annoncé l’interdiction des rassemblements culturels, sportifs, scientifiques, festifs et politiques.

Ce n’est pas la première fois que Walid Zidi entre en conflit direct avec le chef du gouvernement. Il avait, en effet, décliné sur les réseaux sociaux le poste que venait de lui offrir et d’annoncer Hichem Mechichi, avant de se rétracter. Le chef du gouvernement, scandalisé par un tel comportement avait alors décidé de l’évincer mais le président de la République, Kaïs Saïed, a manœuvré pour le maintenir et a fini par l’imposer.

M.B.Z