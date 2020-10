Le taux dinflation se stabilise à 5,4% au mois de septembre 2020

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie se stabilise à 5,4% en ce mois de septembre 2020, et ceci après des replis successifs les trois derniers mois.

C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS). Cette stabilité est principalement expliquée, d’une part par l’accélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (5,3% contre 3,9%), et d’autre part par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisés et tabac (10,6% contre 17,5%).

Sur un an, les hausses ont aussi touché les prix des boissons alcoolisées et tabac (+10,6%), ceux des restaurants et hôtels (+10,1%), ceux de la santé (+7,6%), ceux de l'habillement et chaussures (+6,9%), ceux de l’enseignement (+6,7%) et ceux des meubles, articles de ménage et entretien courant du (+6,1%).

Par rapport à un mois auparavant, l'augmentation des prix à la consommation de 0,6% est principalement liée à l’enrichissement des prix de l’alimentation de 1,4% et des prix des services et produits de l’enseignement de 3,8%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 6,3% après 6,8% le mois précédent et 7,2% le mois d’avant. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 5,5% contre 5,2% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 5,5% contre 4,6% pour les produits administrés.

