Ali Kooli se réunit avec les représentants des bailleurs de fonds internationaux

Une réunion de travail a été tenue en visioconférence, lundi 5 octobre 2020, entre le ministre de l'Economie, des Finances et du soutien à l'Investissement, Ali Kooli et les représentants des bailleurs de fonds : la Banque mondiale, l’Union européenne, la Banque africaine de développement (BAD), l'Agence française de développement (AFD), la banque Allemande pour le développement et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et ce, dans le cadre du suivi du programme de soutien financier.

La rencontre a été l’occasion d’évaluer l’avancement du projet de soutien financier de l’année 2020, le plan d’action de l’année 2021 ainsi que tout ce qui est de la coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds au vu des priorités nationales.

Dans ce cadre, le ministre a réitéré la prédisposition du gouvernement tunisien quant à l’engagement de toutes les réformes permettant de pousser vers la relance économique notamment la réforme des établissements publics, le développement de leur gouvernance, l’amélioration de leur efficacité, la réalisation de la transition numérique, l’amélioration du climat de l’investissement, le renforcement de l’inclusion économique et sociale et d’autres réformes.

Le processus de réforme se base sur les moyens dont dispose la Tunisie et le soutien accordé par ses partenaires, assure le ministère, soulignant la nécessité de renforcer la solidarité nationale surtout dans la conjoncture exceptionnelle que vit le monde entier y compris la Tunisie, provoquée par la crise sanitaire de Covid-19.

Les représentants des bailleurs de fonds se sont dits satisfaits du déroulement de l’opération de suivi périodique conjointe. Ils ont ainsi exprimé leur intransigeance de renforcer leur soutien à la Tunisie dans la mise en œuvre des programmes de réformes.

