Un collectif de 32 avocats dépose des plaintes contre Fayçal Tebbini

Un collectif de 32 avocats a déposé, lundi 5 octobre 2020, plainte contre le député de “la Voix des Agriculteurs”, Fayçal Tebbini, auprès du tribunal de première instance de Tunis. La nouvelle a été annoncée par l’ancienne députée Sabrine Ghoubantini sur sa page Facebook aujourd'hui.

Cette action en justice intervient en réaction aux propos sexistes de Fayçal Tebbini à l’encontre de l'avocate et militante des droits de l’homme, Bochra Belhajd Hmida. Celle-ci a, elle aussi, déposé plainte à l’encontre de M.Tebbini pour les mêmes raisons.

Une deuxième plainte a été déposée par Sabrine Ghoubantini contre Fayçal Tebbini à cause des propos dénigrants prononcés par ce dernier sur sa page personnelle et sur Mosaïque Fm contre l'ancienne députée.

En marge de la polémique qu’a suscitée l’affaire du viol et de l’assassinat d’une jeune femme - Rahma - à Aïn Zaghouan, le député a posté un statut indiquant : « Alors que les gens sont accablés, elle dit non à la peine de mort. Parce qu’elle n’est pas agricultrice et qu’elle ne risque pas d’être volée, Bochra Belhaj Hamida a indiqué, dans le cadre de la loi de protection des agriculteurs, que celui qui vole un agriculteur, doit travailler pour lui. Aujourd’hui, elle refuse la peine de mort dans le cadre des crimes de viol parce qu’elle est certaine qu’elle ne risque pas d’être violée. Personne ne la regarde déjà comme une femme pour avoir envie de la violer ».

Le député a, ensuite, modifié la publication rejetant la responsabilité sur l’administrateur de sa page. Par la suite, il a réitéré ses agressions verbales et s'est aussi attaqué à Sabrine Ghoubantini.

En réaction à ladite publication, des membres du collectif « Ena_Zeda » ont manifesté vendredi 2 octobre 2020 devant le Parlement, dénonçant à la fois le harcèlement et les violences sexuelles commises par les députés Fayçal Tebbini et Zouhair Makhlouf.

