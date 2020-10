Décès de lhomme de théâtre Hassen Harmes

L’homme de théâtre tunisien, Hassen Harmes est décédé, dimanche 4 octobre 2020, a annoncé le ministère des Affaires culturelles, lundi 5 octobre.

Hassen Hermas était l’un des pionniers du mouvement théâtral dans les années soixante et soixante-dix. Il a évolué au sein de plusieurs troupes théâtrales locales et a apporté une large contribution à plusieurs oeuvres cinématographiques nationales et internationales.

Paix à son âme