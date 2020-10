La FTAV condamne la séquestration de 25 bus dune agence de voyages privée

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) a rendu public, samedi 3 octobre 2020, un communiqué condamnant fermement la séquestration de 25 bus appartenant à une grande agence de voyages adhérente à la FTAV commise par les employés de la société régionale de transport de Sfax au niveau de la délégation de Skhira sur une route isolée menant au Groupe chimique tunisien.

La FTAV précise que cet acte vise à intimider cette agence de voyages qui vient de remporter un appel d’offres public de transport par bus pour une période de 3 ans pour le compte du Groupe chimique tunisien et auquel ont participé plusieurs soumissionnaires y compris la société de transport régional de Sfax.

La FTAV déplore vivement ce type de comportement anarchique et exprime son inquiétude face au silence des autorités régionales et nationales surtout que les chauffeurs de l’agence de voyages ont passé trois nuits à bord de leurs bus en dépit de la décision de justice qui a ordonné la libération du matériel roulant et des chauffeurs mais qui n’a pas été suivie d’application.

La fédération appelle les autorités, particulièrement, les ministres du Tourisme et de l'Intérieur, à mettre un terme immédiat à cette séquestration illégale et à protéger l'agence de voyages afin de préserver ses droits légaux.

S.H