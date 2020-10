Hichem Mechichi reçoit des représentants dEnnahdha, de Qalb Tounes et dAl Karama

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu ce mercredi 30 septembre 2020, le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, le chef du bloc parlementaire du parti, Oussama Khelifi et le dirigeant Ennahdha Anouar Maârouf, ainsi que Noureddine Bhiri, chef du bloc du parti islamiste et Seif Eddine Makhlouf chef du bloc Al Karama.

Cette réunion, précise un communiqué de la présidence du gouvernement, s'inscrit dans le cadre des consultations et des entretiens que mène le chef du gouvernement avec les partis politiques et les blocs parlementaires, dans le but de coordonner les efforts entre le gouvernement et les différents acteurs politiques pour accélérer le traitement des questions économiques et sociales prioritaires.

Hichem Mechichi a souligné, à cette occasion, l'importance de cette rencontre et des prochaines qui seront menées avec les différentes composantes de la scène politique tunisienne pour créer un climat politique propice à la mobilisation pour lancer les réformes économiques et sociales urgentes.

M.B.Z