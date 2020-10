Nabil Karoui: Nous voulons parler moins et agir plus !

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, et le dirigeant du parti, Anouar Maârouf, ont été reçus ce mercredi 30 septembre 2020, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

« Nous avons tenu aujourd’hui la première réunion avec la coalition parlementaire qui soutient le gouvernement et nous avons abordé avec le chef du gouvernement les programmes sur lesquels nous nous mettrons d’accord et les lois que nous devrons faire passer ainsi que la crise sanitaire liée au Covid-19 pour prendre connaissance de la vision du gouvernement dans ce sens » a déclaré Nabil Karoui à l’issue de cette rencontre.

« Nous ne voulons pas commettre les erreurs des anciens gouvernements, là où la coalition parlementaire et gouvernementale n’étaient pas en phase et nous avons vu où cela a fini par mener. Nous voulons parler moins et agir plus » a-t-il ajouté.

M.B.Z