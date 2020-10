Kaïs Saïed reçoit le secrétaire américain à la Défense Mark Esper

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 30 septembre 2020, au palais de Carthage, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, en visite de travail en Tunisie.

La rencontre a été l’occasion d’aborder les relations bilatérales entre la Tunisie et les Etats-Unis et l'importance de les approfondir dans divers domaines, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines économiques. Un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun ont également été évoquées.

Kaïs Saïed a rappelé les liens étroits qui unissent les deux pays et la coopération existante entre la Tunisie et les Etats-Unis dans les domaines sécuritaire et militaire, rappelant le soutien que la Tunisie a reçu des Etats-Unis à différentes étapes de son histoire contemporaine.

S'agissant de la question de la lutte contre le terrorisme, le président a indiqué qu’elle nécessite une approche globale qui s'attaque aux causes économiques et sociales de ce phénomène en plus du traitement sécuritaire.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a affirmé, de son côté, que son pays partage avec la Tunisie sa vision face au phénomène du terrorisme, notant que les deux pays adhèrent à un ensemble de valeurs communes, qui constituent un pilier fondamental de leurs relations bilatérales. Il a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie dans divers domaines, en plus de la sécurité et de la défense.

La question libyenne a aussi été abordée durant l’entrevue. Kaïs Saïed a exprimé, à ce propos, sa satisfaction devant les développements relativement positifs de la période récente, réitérant la position de la Tunisie en faveur d'une solution politique libyo-libyenne sans aucune ingérence extérieure. Il a également rappelé la volonté de la Tunisie d’aider à trouver un règlement politique qui préserve l'unité et la stabilité de la Libye, d'autant plus que la Tunisie est l'un des pays les plus touchés par l'aggravation de la situation en Libye.

De son côté, le secrétaire américain à la Défense a indiqué que les Etats-Unis partageaient cette vision avec la Tunisie, soulignant que son pays était prêt à contribuer à la recherche d'une solution pacifique qui mettrait fin à la crise en Libye et contribuerait à instaurer la stabilité dans la région.

