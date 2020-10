Hichem Mechichi commente la polémique sur la hausse des salaires des gouverneurs

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a présidé, ce mercredi 30 septembre 2020, un conseil ministériel consacré à l’examen de la loi complémentaire 2020 et la Loi de finances 2021.

Hichem Mechichi a profité de l’occasion pour réagir à la polémique qui a suivi la hausse des salaires des gouverneurs.

« L’encouragement n’est pas toujours financier. Parfois, il est financier sans impact sur la masse salariale et sur les équilibres généraux, une solution inhabituelle », a-t-il déclaré, en donnant l’exemple de l’augmentation des salaires des gouverneurs.

Le chef du gouvernement a soutenu dans ce cadre : « Contrairement à ce qui a été dit, la hausse des salaires des gouverneurs a été accompagnée par une diminution et un plafonnement des avantages en nature perçus par eux. Ainsi, le coût annuel de leurs salaires reste le même.

Nous estimons qu’il était nécessaire pour encourager les compétences à prendre des responsabilités de haut niveau au niveau régional outre le fait de sauvegarder la position et le statut des représentants de l’Etat dans les régions ».

En outre, M. Mechichi a affirmé que « le gouvernement a pour objectif d’arrêter l’hémorragie économique que connait le pays depuis ces dernières années ».

Et de marteler : « Tout le monde est conscient de la gravité des indicateurs de notre pays à cause d’un développement en berne, avec un chômage en hausse, une baisse sans précédent de la croissance et une hausse record de l’endettement, le tout menaçant les grands équilibres du budget de l’Etat ».

Hichem Mechichi a indiqué dans ce cadre que « le gouvernement se base dans sa gestion de la situation sur une approche pragmatique, des solutions opérationnelles et des accomplissements, loin des slogans, pour se consacrer à lever tous les obstacles qui bloquent la réalisation des projets nationaux et régionaux, qui entravent l’initiative et l’investissement ».

Et d’ajouter : « Il n'y a pas de place aujourd’hui pour une approche bureaucratique dans le traitement des problèmes de développement ». Le chef du gouvernement a donc encouragé ses ministres à la création de solutions innovantes, qui sortent du commun et qui permettraient un changement rapide dans la vie des citoyens.

I.N