Le CMF autorise la SFBT à absorber la filiale CFDB

Le Conseil du marché financier (CMF) a donné son feu vert à une opération de fusion-absorption demandée par la Société de fabrication des boissons de Tunis (SFBT) à la date du 8 septembre 2020.

Ainsi et par décision N°39 du 24 septembre 2020, le Collège du CMF a accordé l'autorisation à l’opération de fusion par absorption par la SFBT de sa filiale dont elle détient la totalité du capital, la Compagnie de Fabrication et de Développement des Boissons (CFDB) et ceci en vertu de l’article 416 du Code des sociétés commerciales.

« Cette autorisation a été octroyée sans préjudice des éventuelles dispositions légales régissant l’activité des sociétés concernées par l’opération de fusion envisagée », spécifie le gendarme de la bourse dans un communiqué daté du 29 septembre 2020.

I.N