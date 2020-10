La vidéo du discours de Kaïs Saïed sur la peine de mort supprimée de Facebook !

La vidéo mettant en scène le président de la République, Kaïs Saïed, illustrant le discours prononcé à l’occasion de la réunion du conseil de sûreté nationale le 28 septembre 2020, a été supprimée de la page officielle de la présidence sur Facebook.

C’est au cours de ce discours que le président de la République s’est dit favorable à la peine de mort, déclenchant une vaste polémique. Il avait notamment déclaré à cette occasion : « En Tunisie, la peine de mort est toujours en vigueur et n’a pas été abolie. Le crime commis par l’assassin de Rahma est odieux et mérite la peine de mort, d’autant plus qu’il a déjà commis un meurtre et a été gracié par la suite ».





Aucune explication n’est venue mettre au clair la raison d’une telle action, alors même que toute la Tunisie a visionné la vidéo et qu’elle a été reprise par tous les médias locaux et étrangers. Les services de communication à la présidence de la République ont semble-t-il fait quelque peu le ménage sur la page officielle Facebook (le réseau le plus consulté en Tunisie), mais ils ont oublié d'effacer l'enregistrement de la chaîne YouTube.





On rappelle que la Tunisie figure parmi les signataires du moratoire sur l'exécution de la peine de mort et que ce discours contredit ce sur quoi s'est engagé la Tunisie.

S.F