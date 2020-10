Santé - Panoplie de décisions en faveur de Gabès

Le Conseil régional de la santé dédié à la région de Gabès, a tenu ce mardi 29 septembre 2020, une réunion au ministère de la Santé, pour approuver un certain nombre de décisions visant à promouvoir le secteur de la santé dans la région.

Il a ainsi été décidé de surmonter les difficultés liées au projet de création d'un nouvel hôpital universitaire à Gabès, de donner la priorité à la réalisation des projets en cours, d’autoriser la réalisation d’un audit technique complet à l'hôpital régional de Gabès.

Le conseil a approuvé le développement de l'hôpital régional de Gabès en hôpital universitaire en cas de transformation des départements de neurologie et de médecine physique en départements universitaires et de soutenir le corps médical et paramédical.

Il a évoqué la réhabilitation des établissements de santé dans chaque commune la région et leur soutien en ambulances et en équipements nécessaires, à partir de fin 2020. Aussi d’accélérer la réalisation d'une étude environnementale sur les implications sanitaires de la pollution industrielle à Gabès.

M.B.Z