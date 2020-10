Fonction publique - Hasna Ben Slimane : Le redéploiement est notre seule alternative

La ministre de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane, est revenue, mardi 29 septembre 2020, sur la situation de la fonction publique.

Invitée de la Radio nationale, elle a d’abord fait savoir que la fonction publique comptait plus de 650.000 fonctionnaires.

Expliquant que l’état critique des finances publiques était en partie dû à l’importance de la masse salariale de la fonction publique, elle a indiqué que la capacité d'accueil de la fonction publique était saturée et que les autorités de tutelle maintenaient leur stratégie de redéploiement des ressources humaines afin de créer un équilibre entre les besoins et les services à assurer.

Interpellée sur l’absence de résultats, elle a évoqué des facteurs techniques dont notamment la réceptivité des fonctionnaires à cette stratégie de redéploiement.

“C’est une orientation que nous maintiendrons en dépit des obstacles”, a-t-elle assuré, notant l’absence d’alternatives.

Elle a annoncé, également, qu’il n’y aurait pas de promotions soulignant la nécessité d’alléger les pressions, d’avoir l’esprit de sacrifice et d’adopter un comportement positif vis -à -vis de l’Etat.

Elle est revenue, dans ce sens, sur la loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public et en particulier le recrutement des titulaires des diplômes supérieurs au chômage depuis dix ans et plus, et qui sont inscrits aux bureaux de l’emploi.

Elle a fait savoir que le ministère avait commencé à travailler sur les textes et les critères de sélection à adopter avant de signaler qu’il serait, toutefois, impossible d’intégrer tous ces demandeurs d’emploi dans le secteur public.

Affirmant que la fonction publique était la pierre angulaire dans la mise en œuvre des priorités que le gouvernement Mechichi s’était fixées, elle a rappelé l’importance de travailler sur la conduite du changement.

Elle a soutenu que le fonctionnaire devrait être le premier à être encadré, formé et convaincu des nouveaux processus à engager citant l’exemple de la stratégie de digitalisation de l’administration tunisienne.

“Plus le processus est simple et clair, plus le fonctionnaire sera réceptif au changement”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté, dans ce même contexte, que la priorité absolue était, actuellement, de préserver la continuité de service dans la fonction publique en dépit de la crise sanitaire.



