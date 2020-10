Mohsen Marzouk : Nous navons pas de président de la République !

Le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, était l’invité de Hamza Belloumi sur les ondes de Shems FM le 29 septembre 2020.

M. Marzouk a évalué le rendement de Kaïs Saïed en disant : « Nous avons un candidat à Carthage, nous n’avons pas de président de la République ! ». Il a ajouté que le pays n’avait pas de politique extérieure ni de politique de défense. « Le président est partie prenante dans chaque dispute, dans chaque polémique, au lieu d’être un élément d’apaisement ». M. Marzouk a souligné la gravité de la situation sanitaire en plus de la pauvreté qui avance en Tunisie, sans que le président de la République ne fasse quoi que ce soit. « Il a l’air de vouloir présider le gouvernement, présider un parti, présider un club de football, et il n’a pas compris qu’il était président de la République ! », a ajouté M. Marzouk.

Mohsen Marzouk a également souligné la pauvreté du bilan de Kaïs Saïed en soulignant que le président n’a pas de politique ni de solutions et qu’il se contente de tenter de plaire en jouant sur le populisme.

Concernant le projet de fusion entre Selma Elloumi, Ahmed Néjib Chebbi et Ridha Belhaj, M. Marzouk a déclaré qu’il n’en faisait pas partie. Il a déclaré que le plus important était d’avoir un réel projet pour la Tunisie et qu’il était inutile de se rassembler sans cela. « Nous avons longuement discuté et je leur ai dit qu’il faut une réelle rupture avec l’ancienne manière de faire de la politique », a déclaré Mohsen Marzouk. Selon lui, les forces de la Tunisie nouvelle ne peuvent pas être représentées par les vieux visages et qu’il faut pousser les jeunes sur le devant de la scène. « Il faut avoir l’humilité pour comprendre que les rôles changent », a-t-il asséné.

S.F