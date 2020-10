Ahmed Ben Hassena : Larrêté sur lemballage du ciment est illégitime et une plainte a été déposée !

L’avocat, Ahmed Ben Hassena, est revenu, lors de son intervention, ce lundi 28 septembre 2020, dans l’émission de Myriam Belkadhi, « Tounes Elyoum », diffusée sur Elhiwar Ettounsi, sur l’affaire de l’arrêté ministériel concernant l’emballage du ciment dans des sacs en plastique.

L’avocat a souligné que l’arrêté du ministre de l'Industrie et des PME et du ministre du Commerce en date du 5 août 2020, qui abroge les dispositions de l’arrêté de 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité de livraison, d'emballage et d'étiquetage du ciment et prévoyant de remplacer les termes «sacs en papier», par l'expression «sacs en papier ou en plastique», est illégitime.

Il a expliqué que l’arrêté, objet de nombreuses critiques et d’une plainte déposée devant la justice, a été décrété conjointement par les ministres de l’Industrie et du Commerce sans avoir consulté le ministre de l'Environnement alors que c’est ce dernier qui est chargé de la coordination avec les actions de l'État dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation de la nature. Aussi d’assurer les travaux de suivi, de prévention, de limitation ou d'élimination de la pollution, des dommages et de tous les dangers affectant l'environnement et provenant soit de groupes privés ou d'installations collectives ou d'activités agricoles, commerciales ou industrielles et autres. Le ministère de l’Environnement est aussi en charge de proposer un cahier des charges pour l'élimination des déchets et rejets d'activités industrielles, urbaines, agricoles, touristiques et sanitaires, des domaines de l'énergie et des transports, et d'autres activités. Il assure également la mise en œuvre des engagements internationaux dans le domaine de la prévention de la pollution, de la prévention, de la réduction ou de l'élimination des risques, de la protection de l'environnement et du développement durable.

En effet, cet arrêté a été publié, expliquent les activistes, sans avoir réalisé, au préalable, les études techniques pour choisir le type de sacs adaptés à être commercialisés sur le marché tunisien, et le choix s'est limité à un seul type (sac fabriqué à base du plastique tissé stratifié), ceci en plus de ne pas préciser le type de plastique ou les substances interdites dans sa composition chimique (métaux lourds,) Phtalate, Bisphénol A . Cela ouvre la voie à l'utilisation de certains types de plastiques qui, compte tenu de leurs composants dangereux, nécessitent des études techniques sur leurs implications environnementales et sanitaires ou l'utilisation de sacs légalement interdits (tels que les sacs plastiques pouvant être dissous par oxydation ou fractionnement physico-chimique, oxodégradables ....).

« Le plastique destiné à emballer le ciment et dont le type n'a pas été précisé dans l’arrêté objet de cette plainte, comprend de nombreux matériaux toxiques et métaux lourds et en contact avec le ciment, un autre pourcentage de risque et de toxicité lui est ajouté. Le plastique, les toxines et les métaux lourds qui lui sont associés ont un impact significatif et vérifiable sur la santé humaine et provoquent de nombreuses maladies graves, notamment des lésions endocriniennes, des troubles hormonaux, le cancer du sein, l'infertilité, la puberté précoce, l'obésité, les allergies et le diabète » a ajouté Ahmed Ben Hassena, soulignant que des risques sanitaires importants sont ainsi encourus par plus de 1200 employés travaillant dans le secteur.

Il a affirmé que plus de 240 millions de sacs en plastique seront ainsi livrés annuellement à la Tunisie et que le plastique utilisé pour emballer le ciment présente plusieurs caractéristiques qui en font un grand danger pour la sécurité et l'équilibre de l'environnement. Il s’agit, en effet, de plastique à usage unique qui est, de surcroît, utilisé pour emballer une substance chimique dangereuse qui laisse une trace et modifie sa composition chimique. Le plastique utilisé par les sacs de ciment se décompose en particules qui se dispersent dans la nature et qui sont consommées par les animaux, en particulier les poissons. Ce plastique n'est ni recyclé ni réutilisable, en raison de son mélange avec du ciment et de l'incapacité du système de recyclage en Tunisie de recycler ce qui est distribué sur le marché du plastique. C'est aussi un plastique qui perd de sa valeur économique une fois qu'il est utilisé, ce qui le rend, en plus, non soumis à la collecte.

M.B.Z