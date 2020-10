Seïf Eddine Makhlouf : Ahmed Mouha est victime dun crime politique terroriste

Le chef du bloc parlementaire Al Karama, Seïf Eddine Makhlouf a tenu, ce lundi 28 septembre 2020, une conférence de presse pour revenir sur l’agression de député Ahmed Mouha. Une agression que le bloc Al Karama considère comme étant « une tentative d’assassinat politique terroriste ».

« Le député Ahmed Mouha jouit d’une excellente réputation. Il a un caractère très pacifique et n’a pas d’ennemis. Son agression à l’arme blanche (sabre) alors qu’il sortait de la mosquée à l’aube témoigne que le crime est prémédité. C’est le fruit de la diabolisation de la Coalition Al Karama par le bloc fasciste [ndlr le PDL de Abir Moussi] », indique Seïf Eddine Makhlouf.

Et d’ajouter : « En l’espace d’une année, c’est le deuxième député de notre bloc à avoir été victime d’une agression. Mohamed Affes avait subi une agression terroriste, tout comme Ahmed Mouha aujourd’hui. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle de crime terroriste que lorsqu’il s’agit d’une attaque contre les sécuritaires. Cette fois-ci, nous n’allons pas nous laisser faire et nous allons saisir le pôle judiciaire antiterroriste ».

Rappelons ue le député Al Karama Ahmed Mouha a été victime d’une agression à l’arme blanche à l’aube juste après la prière du matin.

C’est en sortant de la mosquée à Bizerte que le député a été attaqué par trois inconnus munis d’un couteau de grande taille. Selon Seïf Eddine Makhlouf, l'un d'eux lui a porté un coup à la tête. M. Mouha a été emmené à l’hôpital où il a subi une intervention et eu 20 points de sutures

