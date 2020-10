Kaïs Saïed et Sabri Boukadoum discutent du dossier libyen

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 28 septembre 2020, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. La rencontre a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi.

Cette rencontre a été une occasion pour discuter du renforcement des relations entre la Tunisie et l’Algérie et de la volonté des deux pays de travailleur conjointement pour relever les défis actuels et répondre aux aspirations du peuple tunisien et libyen.



Le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué avoir discuté avec le président tunisien de la situation dans la région particulièrement en Libye.

Il a été alors convenu de dédoubler d’efforts afin de pousser vers la solution politique, loin des ingérences étrangères. Un dialogue constructif entre les Libyens est important pour préserver la sécurité et la souveraineté de la Libye, assurent les deux parties.

A noter qu’une trêve a été annoncée fin août par le gouvernement d’union nationale de Tripoli et le Parlement libyen de Toubrouk visant à trouver la voie de la paix en Libye.