Ghazi Chaouachi : Le pouvoir judiciaire est malade !

Le dirigeant Attayar et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi, est intervenu lundi 28 septembre 2020, sur les ondes de Shems FM pour évoquer la situation politique actuelle en Tunisie et la position de son parti.

Le parti Attayar avait réaffirmé son positionnement dans l’opposition après que le gouvernement de Hichem Mechichi ait pris le relais du gouvernement démissionnaire. L’ancien secrétaire général du parti, Mohamed Abbou avait annoncé, le 2 septembre 2020, sa démission de son poste au sein du parti et son retrait de la vie politique.

« Le parti est basé sur les structures et non les personnes », a souligné M. Chaouachi indiquant que malgré la place importante qu’a occupée Mohamed Abbou, Attayar est capable de poursuivre son chemin.

Commentant la situation politique actuelle, le dirigeant Attayar a avancé : « Le gouvernement Mechichi subit un chantage de la part de certaines parties politiques. La preuve, c’est que la question des nominations a déclenché un conflit (…) Ce gouvernement n’a pas une identité ou une vision claire et sa composition est affaiblie. C’est pour cela que le gouvernement, à mon sens, va tomber».

Par ailleurs, Ghazi chaouachi est revenu sur sa position vis-à-vis de l’indépendance de la justice. Le pouvoir judiciaire est malade, dit-il, car la justice n’est pas indépendante des lobbies politiques et des hommes d’affaires.

« Nous devons œuvrer pour libérer la justice pour qu’elle soit réellement le troisième pouvoir », a-t-il ajouté.

I.M