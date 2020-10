Meurtre à Haffouz : Arrestation de la tueuse

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué, ce dimanche 27 septembre 2020, annonçant l’arrestation de l’auteure de l’assassinat d’une femme retrouvée tuée dans son atelier de couture à Haffouz (Gouvernorat de Kairouan).

Alertées, les unités de sécurité ont accéléré les enquêtes et sont parvenues à arrêter une femme suspectée de ce meurtre.

Au fil des interrogatoires, la dame est passée aux aveux. Elle a affirmé avoir demandé à la victime de lui prêter une somme d’argent, mais cette dernière avait refusé. Elle s’est, donc, rendue au lieu de travail de la victime et l’a tuée à coups de bâton sur la tête. Par la suite, elle a volé son téléphone, une somme d’argent, deux bagues en or et un collier et a quitté les lieux. En arrivant chez elle, elle a brûlé les habits qu’elle portait au moment des faits et les gants afin de dissimuler ses empreintes et le crime.

La dame a été détenue sur ordre du ministère public.

